Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку делит первое место среди лучших бомбардиров сборной Бельгии.

Национальная команда Бельгии пробилась на чемпионат мира 2018 года, а потому ноябрьский сбор проводит, готовясь к мундиалю.

В товарищеском матче против Мексики бельгийцы сыграли в результативную ничью 3:3, а дублем в этой встрече отметился Ромелу Лукаку.

Для футболиста МЮ второй гол стал 30-м в футболке сборной Бельгии. По этому показателю он сравнялся с Бернаром Ворхофом (30 голов за 61 матч) и Полем ван Химстом (30 голов за 81 матч). Самому 24-летнему Лукаку для достижения отметки в 30 мячей понадобилось 64 матча в сборной.