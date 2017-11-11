Англия

Вратарь Норвича Ангус Ганн получил вызов в сборную Англии.

Ангус Ганн, выступающий за Норвич Сити, получил вызов в сборную Англии.

Уже во вторник, 14 ноября, 21-летний кипер может дебютировать за "Трех львов".

В текущем сезоне в Чемпионшипе Ангус Ганн провел на поле 16 матчей, сыграв 7 из них на "ноль".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.