Ангус Ганн, выступающий за Норвич Сити, получил вызов в сборную Англии. 
Уже во вторник, 14 ноября, 21-летний кипер может дебютировать за "Трех львов". 
Отметим, что в сборной Англии Ганн заменил Джека Батленда, который из-за перелома пальца руки покинул расположении команды. 
В текущем сезоне в Чемпионшипе Ангус Ганн провел на поле 16 матчей, сыграв 7 из них на "ноль".

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