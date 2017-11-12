Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Бельгии прокомментировал свои последние голы.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в последнем товарищеском матче против команды Мексики, завершившемся ничьей 3:3, отметился дублем.

Таким образом Лукаку сумел не только сравняться с лидерами сборной в истории, а еще и прервать свою серию без забитых голов, которая тянулась с сентября.

"После голов в ворота Мексики чувствую облегчение. Я знал, что скоро начну забивать. Чувствую себя прекрасно, ведь я рожден, чтобы забивать голы. Не думаю, что есть много нападающих моего возраста, у которых столько же голов, как у меня", — передает слова Лукаку Sky Sports.

В последних четырех поединках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сумели набрать всего 4 очка и теперь отстают от соседей из Сити на 8 баллов.

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