Англия

Защитник Манчестер Юнайтед может пропустить следующий поединок АПЛ.

Фил Джонс получил вызов в сборную Англии и вышел в стартовом составе на поединок против Германии. Но доиграть матч Джонсу не судилось, уже на 25-й минуте, после росскошного спасения своих ворот, Фил был заменен, поскольку получил повреждение.

После матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что травма не является серьезной, но игрок все же отправился в расположение клуба.

По информации The Telegraph, Джонс все же может пропустить следующий матч чемпионата Англии против Ньюкасла. Поединок против "сорок" состоится в субботу, 18 ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Джонс сыграл в 11 поединках.