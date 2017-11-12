Англия

Нападающий Челси Альваро Мората особым образом празднует домашние победы Челси.

Мората перебрался в Челси нынешним летом из Реала. Испанец живет в пяти минутах ходьбы от домашней арены "синих" – Стэмфорд Бридж.

"Иногда матч заканчивается и я иду домой пешком", — признался Альваро El Larguero.

"Я переодеваюсь, снимаю всю символику Челси, иначе это было бы невозможно, надеваю шапку и иду. Если мы выигрываем на Стэмфорд Бридж – я беру пиво и иду домой пешком".

В нынешнем сезоне у Альваро было 6 возможностей идти домой с бутылкой пива – Челси выиграл 6 из 10 домашних поединков во всех турнирах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.