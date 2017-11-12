Англия

В ближайшее время "горожане" планируют переподписать соглашение с вингером Рахимом Стерлингом.

В данный момент Рахим отработал лишь половину своего текущего контракта, который был заключен в июле 2015 года при переходе из Ливерпуля.

Тем не менее, удачные выступления игрока в нынешнем сезоне побудили боссов Манчестер Сити предложить Стерлингу новый, более выгодный контракт.

Как сообщает The Mirror, "горожане" готовы заключить с Рахимом новый пятилетний договор с окладом в 200 тыс. фунтов в неделю.

В данный момент англичанин зарабатывает 180 тыс. фунтов за 7 дней.

Помимо Стерлинга, Сити уже занимается продлением контрактов с Давидом Силвой и Кевином де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити собирается подписать хавбека Ливерпуля Эмре Джана.