В ближайшее время "горожане" планируют переподписать соглашение с вингером Рахимом Стерлингом.
Рахим Стерлинг, Getty Images
12 ноября 2017, 16:54
В данный момент Рахим отработал лишь половину своего текущего контракта, который был заключен в июле 2015 года при переходе из Ливерпуля.
Тем не менее, удачные выступления игрока в нынешнем сезоне побудили боссов Манчестер Сити предложить Стерлингу новый, более выгодный контракт.
Как сообщает The Mirror, "горожане" готовы заключить с Рахимом новый пятилетний договор с окладом в 200 тыс. фунтов в неделю.
В данный момент англичанин зарабатывает 180 тыс. фунтов за 7 дней.
Помимо Стерлинга, Сити уже занимается продлением контрактов с Давидом Силвой и Кевином де Брюйне.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити собирается подписать хавбека Ливерпуля Эмре Джана.