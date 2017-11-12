Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана рассказал о том, каким бывает тренер команды Юрген Клопп в гневе.

Юрген Клопп известен своей эмоциональностью.

"Очень часто, особенно когда он злится, Клопп говорит: "Ух блин, хотел бы я сказать вам на немецком!", — рассказал Лаллана для книги "Добавьте шума: история Юргена Клоппа".

"Но на самом деле, английский Юргена просто потрясающий. Я понимаю все, что он требует, все, что хочет сказать. Он может задать взбучку, а может похвалить. Объятья Клоппа очень искренны".

"Юрген скажет, если доволен тебе. Скажет и когда недоволен. Это очень прямой, открытый человек. Кажется, он не умеет скрывать эмоции, не так ли? Если Клопп хочет что-то сказать, то в конце концов это сделает".

Также Клопп рассказал для книги, что Манчестер Юнайтед пытался заключить с ним контракт в 2014 году, называя Олд Траффорд "Диснейлендом для взрослых", но он отказался.

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