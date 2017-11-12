Йон-Арне Риизе заявил о начале агентской деятельности.
Йон-Арне Риизе, фото: twitter.com/JARiiseOfficial
12 ноября 2017, 19:14
"Хочу объявить, что отныне я – футбольный агент", — говорится в Twitter Йон-Арне Рииизе.
"Хочу помочь футболистам реализовать их потенциал, дав им правильный вектор развития карьеры".
"Также хочу сказать спасибо моим партнерам за эту возможность", — написал Риизе.
Отметим, что за Ливерпуль Риизе провел 234 матча, а также отличился 21 забитым голом.
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