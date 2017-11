"Хочу объявить, что отныне я – футбольный агент", — говорится в Twitter Йон-Арне Рииизе.

"Хочу помочь футболистам реализовать их потенциал, дав им правильный вектор развития карьеры".

"Также хочу сказать спасибо моим партнерам за эту возможность", — написал Риизе.

I’m proud to announce I’m now a football agent. I’ve been on both sides of the table and I look forward to help players fulfill their potential and give them guidance throughout their career.A massive thank you to my partners for this opportunity @vasilikatz @globalfinestathletes pic.twitter.com/mqB3dQdIB4