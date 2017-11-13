Англия

Руководство Эвертона вновь сделало Шона Дайча приоритетом клуба на должность главного тренера.

В ближайшее время руководство "ирисок" должно связаться с Бернли, чтобы провести переговоры относительно Шона Дайча.

Неизвестно, готов ли наставник Бернли покинуть клуб ради Эвертона, но в контракте 46-летнего специалиста есть опция, согласно которой Дайч может покинуть команду за 3,5 миллионов фунтов.

Кроме того Эвертон рассматривал кандидатуру Марку Силвы, но португальский специалист отказался покидать Уотрофд в середине сезона.

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