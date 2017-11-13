Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед сам ищет усиление в команду.

Национальная сборная Швеции в стыковых поединках за право сыграть на чемпионате мира встречается с Италией, а первый матч завершился минимальной победой шведов.

На матче присутствовал главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, который наблюдал за игрой своих подопечных Маттео Дармиана и Виктора Линделефа.

Однако, как сообщает Daily Mail, португальский специалист преследовал еще одну цель, он просматривал на матче полузащитника РБ Лейпциг и сборной Швеции Эмиля Форсберга.

Отметим, что 26-летний футболист по итогам матча был назван лучшим в составе обеих команд.

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