Англия

Английские профессиональные клубы часто меняют наставников.

Генеральный директор Ассоциации менеджеров лиги Ричард Беван заявил, что культура отношения владельцев клубов к тренерам несет серьезный ущерб футболу в Англии.

Исследование ВВС показало, что в среднем все клубы АПЛ и Футбольных лиг (2-4 дивизионы) меняли тренеров 12 раз за последние 20 лет.

"Последовательные увольнения менеджеров из одного клуба может создать среду нестабильности в этом самом клубе. Это вызывает ряд негативных последствий", — сказал Беван.

ВВС составило свой собственный "Индекс успеха", который зависит от количества тренеров, возглавлявших клуб в последние 20 лет, и выигранных трофеев. Лучшим по данному показателю оказался Манчестер Юнайтед (4 тренера за 20 лет), а вторым стал Челси (14 наставников). Арсенал (единственный клуб не менявший тренера в этот период) – третий.

Лидером по количеству изменений на тренерском мостике за последние 20 лет стал Ноттс Каунти (23 тренера). Кристал Пэлас (21) и Портсмут (19) входят в тройку.

Среди всех 92 клубов первых четырех дивизионов Англии лишь у 10-ти действующие менеджеры проработали в клубе 4 или более лет.

Сразу четыре тренера за исследованный период тренировали 8 и более клубов. Нил Уорнок и вовсе возглавлял Кристал Пэлас дважды (кроме еще семи команд). По семь клубов возглавляли такие известные личности, как Сэм Аллардайс, Ян Холлоуэй и Тони Пьюлис. Мартин Аллен тренировал шесть разных клубов, но при этом целых три раза назначался менеджером Барнета.

Тренеры, работающие в одном клубе дольше всех (на данный момент)

По состоянию на 1 ноября

Арсен Венгер (Арсенал) — 20 лет, 2 месяца, 1 день

Пол Тисдейл (Эксетер) — 11 лет, 4 месяца, 6 дней

Джим Бентли (Морекамб) — 6 лет, 5 месяцев, 19 дней

Нил Ардли (Уимблдон) — 5 лет, 22 дня

Эдди Хау (Борнмут) — 5 лет, 20 дней

Шон Дайч (Бернли) — 5 лет, 2 дня

Мик МакКарти (Ипсвич) — 5 лет, 1 день

Гарет Эйнсворт (Уикомб) — 4 года, 11 месяцев, 24 дня

Кит Хилл (Рочдейл) 4 года, 9 месяцев, 9 дней

Марк Хьюз (Сток) 4 года, 5 месяцев, 2 дня

Тренеры, которые потеряли работу быстрее других

Билли Маккинлей (Уотфорд) 29 сентября — 7 октября 2014 года, 9 дней

Дэйв Каулинг (Донкастер) 19-29 октября 1997 года, 11 дней

Микки Адамс(Суонси) 9-22 октября 1997 года, 14 дней

Оскар Гарсия (Уотфорд) 2-29 сентября, 2014, 28 дней

Пол Харт (КПР)17 декабря, 2009 — 15 января, 2010, 30 дней