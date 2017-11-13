Руководство Вест Хэма объявило имена помощников главного тренера клуба.
Стюарт Пирс, Delfi
13 ноября 2017, 11:16
Ранее Вест Хэм принял решение уволить главного тренера первой команды Славена Билича вместе со всем тренерским штабом.
Позже на пост главного тренера был назначен экс-наставник Эвертона, МЮ и Сандерленда Дэвид Мойес.
Теперь же официальный сайт Вест Хэма назвал имена помощников шотландца. Ими станут Стюард Пирс и Алан Ирвайн.
Стюарт Пирс имеет опыт работы главным тренером в АПЛ, он возглавлял Манчестер Сити и Ноттингем Форест, а также молодежную сборную Англии и сборную Великобритании на Олимпийских играх 2014 года. Ирвайн уже был ассистентом Мойеса, когда тот тренировал Престон и Эвертон.