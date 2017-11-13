Англия

Руководство Вест Хэма объявило имена помощников главного тренера клуба.

Ранее Вест Хэм принял решение уволить главного тренера первой команды Славена Билича вместе со всем тренерским штабом.

Позже на пост главного тренера был назначен экс-наставник Эвертона, МЮ и Сандерленда Дэвид Мойес.

Теперь же официальный сайт Вест Хэма назвал имена помощников шотландца. Ими станут Стюард Пирс и Алан Ирвайн.

Стюарт Пирс имеет опыт работы главным тренером в АПЛ, он возглавлял Манчестер Сити и Ноттингем Форест, а также молодежную сборную Англии и сборную Великобритании на Олимпийских играх 2014 года. Ирвайн уже был ассистентом Мойеса, когда тот тренировал Престон и Эвертон.