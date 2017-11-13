Англия

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане покинул расположение сборной Сенегала.

Мане был вызван в распоряжение сборной Сенегала на матчи отбора к чемпионату мира против ЮАР. В первом же матче Сенегал одержал выездную победу и гарантировал себе место на чемпионате мира 2018 года.

Полузащитник Ливерпуля отыграл матч полностью, но у него все же случился рецидив одной из старых травм. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Сенегала, игрок отправился в расположение клуба и не сыграет против ЮАР завтра.

В Ливерпуле полузащитник пройдет обследование и будет восстанавливаться.

Напомним, что Мане только недавно вернулся на поле после травмы, которую получил именно в расположении сборной и пропустил около 6 недель.

На счету сенегальца 6 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил три гола и отдал два ассиста. Также его называли лучшим игроком августа в АПЛ.