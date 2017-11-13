Англия

Владелец Ньюкасла Майк Эшли намерен как можно скорее продать "сорок" Аманде Стейвли.

Предварительное соглашение о продаже Ньюкасла Майк Эшли и Аманда Стейвли заключили еще в октябре, однако теперь обе заинтересованные стороны решили ускорить процесс.

Эшли хочет как можно скорее получить 380 миллионов фунтов в связи с собственными бизнес-планами, а Стейвли намерена до открытия зимнего трансферного окна досконально разобраться в нуждах тренера Ньюкасла Рафаэля Бенитеса для того, чтобы выделить ему необходимую сумму для приобретения необходимых футболистов.

Инвестиционная компания PCP, которую возглавляет Стейвли, располагает 28-ю миллиардами фунтов, предоставленными компаниями Ближнего востока и Китая, что, в случае, если сделка состоится, должно обеспечить Ньюкаслу безбедное существование и в перспективе возвращение в число соискателей чемпионского титула Премьер-лиги.

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