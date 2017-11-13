Англия

Защитник Энди Робертсон надеется вскоре убедить Юргена Клоппа в своей профпригодности.

Робертсон на старте сезона провел два полных поединка в чемпионате Англии, а также матч против Лестера в Кубке Лиги – 19 сентября в Кубке лиги. После этого 23-летний шотландец лишь дважды попадал в заявку команды на матчи.

После матча в составе сборной Шотландии, Робертсон рассказал журналистам, что надеется на скорейшее возвращение на поле в составе Ливерпуля.

"Конечно, для меня это сложно", — цитирует игрока The Times. "Я не скрываю этого. Я ненавижу оставаться вне игры. Мне было очень тяжело три месяца практически без футбола. С нетерпением ждал игру за сборную против Голландии и рад, что у меня было 90 минут, чтобы показать себя".

"Не играть в Ливерпуле — это тяжело. Я не привык к этому. Я разговаривал с Клоппом, потому что чувствовал, что время на адаптацию уже прошло, и я подумал, что готов играть. У нас получилась хорошая беседа с ним, он дал мне несколько советов, как стать лучше, что нужно улучшить в своей игре. Я знаю, что я нахожусь в его планах, и если буду работать над тем, о чем он просил, то, надеюсь, буду в первой команде".

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