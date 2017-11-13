Англия

Полузащитник Валенсии Андреас Перейра не желает уходить из команды посреди сезона.

Перейра в последний день трансферного окна отправился в аренду в Валенсию. При этом Манчестер Юнайтед оставил за собой право вернуть игрока в первый день 2018 года.

"Я очень хочу остаться в Валенсии до конца сезона и помочь этой команде. Это было моей целью, когда я ехал сюда", — сказал Перейра в интервью Super Deportes.

"Знаю, что в контракте есть пункт, и я уже зимой могу вернуться в МЮ. Нужно подождать, но сейчас я полностью сосредоточен на Валенсии и хочу остаться здесь".

"Для меня было бы очень непросто вернуться в МЮ посреди сезона и продолжать прогрессировать так же, как сейчас. Мне нужно играть, расти и помогать Валенсии".

Отметим, что менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо остался разочарован решением Перейры уйти в аренду.