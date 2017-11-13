Англия

Полузащитник Суонси Леон Бриттон принял предложение клуба стать играющим помощником тренера первой команды.

На этой должности Бриттон, который провел за Суонси более 500 матчей, заменит Клода Макелеле, возглавившего бельгийский Эйпен.

В связи с тем, что Бриттон теперь будет совмещать игровую карьеру с должностью ассистента Пола Клемента, капитанская повязка "лебедей" перейдет к другому игроку.

В текущем сезоне 35-летний Бриттон провел за Суонси четыре матча в Премьер-лиге. Его игровой контракт заканчивается предстоящим летом.