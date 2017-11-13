Полузащитник Суонси Леон Бриттон принял предложение клуба стать играющим помощником тренера первой команды.
Леон Бриттон, swanseacity.com
13 ноября 2017, 19:30
На этой должности Бриттон, который провел за Суонси более 500 матчей, заменит Клода Макелеле, возглавившего бельгийский Эйпен.
В связи с тем, что Бриттон теперь будет совмещать игровую карьеру с должностью ассистента Пола Клемента, капитанская повязка "лебедей" перейдет к другому игроку.
В текущем сезоне 35-летний Бриттон провел за Суонси четыре матча в Премьер-лиге. Его игровой контракт заканчивается предстоящим летом.