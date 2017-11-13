Англия

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал хавбека Челси Данни Дринкуотера за отказ прибыть в национальную команду.

Ранее полузащитник Челси Данни Дринкуотер получил вызов в сборную Англии, но отказался от него.

"Футболист отказывается от вызова в сборную, потому что мало играет в этом сезоне. Данни Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть побольше", — считает Алан Ширер.

"Я думаю, это не тот человек, которого бы я хотел видеть в национальной сборной. С таким отношением его вообще больше не стоит вызывать в команду", – сказал Ширер.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел на поле два матча в рамках английской Премьер-лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.