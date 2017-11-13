Англия

Легендарный полузащитник МЮ Райан Гиггз станет директором футбольной академии во Вьетнаме.

Райан Гиггз получит должность в футбольной академии Вьетнама, сообщает Sky Sports.

43-летний специалист будет отвечать за работу футболистов и тренеров, а также следить за процессом развития футбольной академии.

В рамках сделки Гиггз будет обязан дважды в год прилетать в Азию и посещать академию, а помогать ему будет Пол Скоулз – другой бывший хавбек Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.