Англия

Хавбек МЮ Андер Эррера намерен остаться на Олд Траффорд.

В последнее время слухи связывали Андера Эрреру с возможным уходом в Атлетико или Барселону.

Тем не менее, 28-летний футболист не намерен покидать "красных дьяволов" и хочет стать основным в МЮ.

Ранее Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта с Эррерой до 30 июня 2019 года.

В текущем сезоне Эррера провел 9 матчей за МЮ в АПЛ, при этом результативными действиями испанец не отличался.

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