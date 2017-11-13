Англия

Уотфорд отклонил запрос Эвертона о возможности вступить в переговоры с их менеджером Марку Силвой.

Марку Силва возглавил Уотфорд лишь прошедшим летом, но уже заработал себе хорошую репутацию в английском футболе, где он начал работать в прошлом сезоне с Халл Сити.

Для Эвертона 40-летний португалец является приоритетной целью на должность менеджера, которая стала вакантной после увольнения Рональда Кумана, но руководство "шершней" не намерено расставаться со своим главным тренером.

На данный момент и.о. главного тренера Эвертона является Дэвид Ансуорт, под руководством которого "ириски" выиграли лишь один из четырех матчей, обыграв со счетом 3:2, по иронии судьбы, Уотфорд Марку Силвы, уступая по ходу матча в два мяча.

Пока неизвестно, попробует ли Эвертон усилить свой интерес к Силве, или обратится к другим вариантам, среди которых менеджер Бернли Шон Дайч.