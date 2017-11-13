Англия

В английском футболе детям могут запретить бить мяч головой, пока не будут изучены долгосрочные риски этого процесса для их здоровья.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор считает, что детям нужно запретить бить мяч головой.

В США такой запрет действует для детей до 11 лет, а детям от 11 до 13 лет разрешают играть головой с определенными ограничениями.

"Я согласен с этой идеей. Если посмотреть, как поменялась игра, то сейчас головой играют все реже и реже. В 1950-х и 1960-х годах использовали старые мячи, которые становились особенно тяжелыми, когда намокали", — сказал Тэйлор.

"Считается, что современный мяч легче. Но в Америке решили — без установления причинно-следственной связи — что дети в возрасте до 11 лет не должны бить мяч головой, особенно пока продолжаются исследования влияния этого процесса на здоровье".

В Англии известен случай с Джеффом Астлом, бывшим игроком Вест Бромвича и сборной Англии, который умер в 2002-м году в возрасте 59 лет из-за проблем с мозгом, которые были вызваны тем, что за время своей карьеры он часто играл головой.

На данный момент в Англии проходит исследование с участие лучшего бомбардира в истории АПЛ Алана Ширера, целью которого является изучение негативного влияние игры головой на мозг.

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