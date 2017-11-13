В английском футболе детям могут запретить бить мяч головой, пока не будут изучены долгосрочные риски этого процесса для их здоровья.
Гордон Тэйлор, Getty Images
13 ноября 2017, 23:57
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор считает, что детям нужно запретить бить мяч головой.
В США такой запрет действует для детей до 11 лет, а детям от 11 до 13 лет разрешают играть головой с определенными ограничениями.
"Я согласен с этой идеей. Если посмотреть, как поменялась игра, то сейчас головой играют все реже и реже. В 1950-х и 1960-х годах использовали старые мячи, которые становились особенно тяжелыми, когда намокали", — сказал Тэйлор.
"Считается, что современный мяч легче. Но в Америке решили — без установления причинно-следственной связи — что дети в возрасте до 11 лет не должны бить мяч головой, особенно пока продолжаются исследования влияния этого процесса на здоровье".
В Англии известен случай с Джеффом Астлом, бывшим игроком Вест Бромвича и сборной Англии, который умер в 2002-м году в возрасте 59 лет из-за проблем с мозгом, которые были вызваны тем, что за время своей карьеры он часто играл головой.
На данный момент в Англии проходит исследование с участие лучшего бомбардира в истории АПЛ Алана Ширера, целью которого является изучение негативного влияние игры головой на мозг.
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