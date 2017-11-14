Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз впечатлен игрой молодого дарования "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда.

Легендарный валлиец впечатлен игрой 20-летнего английского нападающего Маркуса Рашфорда, который в нынешнем сезоне успел отличиться 3 голами и 3 результативными передачами в АПЛ.

"Я работал с Маркусом и своими глазами видел, насколько он талантлив. Тем не менее, по-настоящему ценным игроком для Манчестер Юнайтед Рашфорда делают его трудолюбие и готовность отдать все ради команды".

Когда журналисты попросили Гиггза сравнить форварда "красных дьяволов" с восходящей звездой Манчестер Сити Габриэлем Жезусом, валлиец ответил:

"В данный момент я бы не променял Рашфорда ни на одного молодого игрока. Я не видел игру Жезуса так же близко, но из его выступлений очевидно, что он очень одаренный игрок".

"Они немного отличаются. Жезус забивает больше, но Маркус любит идти в обыгрыш на защитников и демонстрировать вещи, за которыми невероятно интересно наблюдать", — сказал Гиггз в интервью Sky Sports.

Ранее в интервью Рашфорд вспомнил о хет-трике Роналдо в ворота МЮ.