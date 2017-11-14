Защитник ПСЖ Дани Алвес высоко отозвался о своем партнере по сборной Бразилии Габриэле Жезусе.
Габриэль Жезус, Getty Images
14 ноября 2017, 11:55
20-летний воспитанник Палмейраса забил уже 7 голов в нынешнем сезоне Премьер-лиги, регулярно демонстрируя и яркие выступления за национальную команду.
По мнению бека сборной Бразилии Дани Алвеса, Жезус так же хорош, как и легендарный "зубастик".
"Я не шутил, когда назвал Жезуса новым Роналдо. У них похожая одержимость забитыми голами", — сказал Алвес.
"Габриэль уже великолепен, но он будет становиться еще лучше".
"Он спокойно делает свою любимую работу и покоряет новые вершины, не ощущая давления".
Ранее бывший полузащитник МЮ Райан Гиггз заявил, что не променял бы форварда "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда на Габриэля Жезуса.