Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не считает, что команду Пепа Гвардиолы невозможно остановить.

В данный момент "горожане" демонстрируют просто фантастические результаты в АПЛ, имея в своем активе 31 очко и разницу в +31 гол после 11 матчей.

Последней "жертвой" Сити стал Арсенал, который был обыгран со счетом 3:1.

По словам главного тренера "канониров", у Гвардиолы отличный коллектив, но даже его можно остановить.

"Манчестер Сити – хорошая команда, но они не непобедимы", — сказал Венгер в интервью beIN SPORTS.

"Если вы посмотрите на голевые моменты, то между ними и нами была очень напряженная и равная борьба. Они нанесли всего на один удар в створ ворот больше, чем мы".

"Я продолжаю считать, что судейство очень сильно повлияло на игру. При счете 1:2 мы все еще имели шансы на успех".

"Я не спорю с тем, что они хороши. Но я бы не сказал, что их невозможно остановить", — подытожил Венгер.

Ранее Арсен Венгер назвал вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга "ныряльщиком".