Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не считает, что команду Пепа Гвардиолы невозможно остановить.
Арсен Венгер, Getty Images
14 ноября 2017, 13:07
В данный момент "горожане" демонстрируют просто фантастические результаты в АПЛ, имея в своем активе 31 очко и разницу в +31 гол после 11 матчей.
Последней "жертвой" Сити стал Арсенал, который был обыгран со счетом 3:1.
По словам главного тренера "канониров", у Гвардиолы отличный коллектив, но даже его можно остановить.
"Манчестер Сити – хорошая команда, но они не непобедимы", — сказал Венгер в интервью beIN SPORTS.
"Если вы посмотрите на голевые моменты, то между ними и нами была очень напряженная и равная борьба. Они нанесли всего на один удар в створ ворот больше, чем мы".
"Я продолжаю считать, что судейство очень сильно повлияло на игру. При счете 1:2 мы все еще имели шансы на успех".
"Я не спорю с тем, что они хороши. Но я бы не сказал, что их невозможно остановить", — подытожил Венгер.
Ранее Арсен Венгер назвал вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга "ныряльщиком".