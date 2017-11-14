Англия

Форвард Шальке Брель Эмболо привлек внимание Манчестер Сити.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Брель Эмболо практически не играл из-за двух серьезных травм, в этом сезоне швейцарец восстановился от повреждений и даже сумел вернуться в сборную Швейцарии.

Однако, 20-летний футболист отыграл лишь пять матчей и в четырех из них выходил на замену.

Тем не менее, за Эмболо следит Манчестер Сити, который намерен стать чемпионом Англии в текущем сезоне и всегда ищет пути для возможного усиления во время трансферных окон.

О потенциальной сумме трансфера, так и о переговорах между двумя клубами на данный момент информации нет.

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