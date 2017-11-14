Англия

Голкипер Арсенала Петр Чех убежден, что Тоттенхэму нужно выиграть трофей, чтобы считаться успешным клубом.

В прошлом сезоне Тоттенхэму удалось впервые за 22 года завершить сезон выше Арсенала, в то время как "канониры" вообще не попали в зону Лиги чемпионов, заняв пятое место.

Тем не менее, в мае команда Арсена Венгера выиграла свой третий Кубок Англии за последние четыре года, и вратарь Арсенала Петр Чех не считает, что на Севере Лондона произошла смена власти.

"Нет, я так не думаю. В один отдельный год ситуация может поменяться, но для нас важно бороться с другими командами за титул Премьер-лиги и другие трофеи", — заявил Чех.

"Мы не ведем борьбу с Тоттенхэмом. Два года назад, когда мы завершили сезон выше них, мы были разочарованы тем, что нам не удалось выиграть титул. Мы нацелены на чемпионство и успех в течение сезона, нет нужды следить за тем, что делает Тоттенхэм".

"Они держатся вершины турнирной таблицы уже несколько лет, поэтому, думаю, сейчас им нужно что-то выиграть, чтобы показать свой прогресс. В конечном счете, успех измеряется выигранными трофеями".

"В последние пару лет мы находились под давлением, люди говорили о трофеях, и, очевидно, мы разочарованы, что нам не удалось выиграть титул, но мы выиграли Кубки Англии. Возможно, сезон не всегда складывался так, как мы того хотели, но в конце у нас всегда был трофей".

Арсенал и Тоттенхэм встретятся в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги в субботу, 18 ноября. Начало встречи в 14:30 по киевскому времени.

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