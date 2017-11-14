Англия

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок в перерыве игры с Нигерией.

Аргентина уступила Нигерии 2:4, хотя после первого тайма выигрывала 2:1. Серхио Агуэро забил второй гол во встрече и был заменен в перерыве.

Как сообщает Varsky Sport со ссылкой на журналиста TyC Sports Мартина Аревало, Серхио потерял сознание в перерыве. Форвард Манчестер Сити доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Informa @arevalo_martin que Kun Agüero se desmayó en el vestuario y fue trasladado a un hospital cercano para un chequeo general. pic.twitter.com/qPQFB8oBIR — VarskySports (@VarskySports) 14 ноября 2017 г.

В нынешнем сезоне на счету Серхио 10 голов и 3 ассиста в 11 матчах за Ман Сити во всех турнирах.

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