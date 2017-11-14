Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок в перерыве игры с Нигерией.
Серхио Агуэро, getty images
14 ноября 2017, 20:50
Аргентина уступила Нигерии 2:4, хотя после первого тайма выигрывала 2:1. Серхио Агуэро забил второй гол во встрече и был заменен в перерыве.
Как сообщает Varsky Sport со ссылкой на журналиста TyC Sports Мартина Аревало, Серхио потерял сознание в перерыве. Форвард Манчестер Сити доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
В нынешнем сезоне на счету Серхио 10 голов и 3 ассиста в 11 матчах за Ман Сити во всех турнирах.
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