Англия

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского поединка между Англией и Бразилией.

Восемьдесят четыре с половиной тысячи болельщиков на Уэмбли так и не увидели ни одного гола в поединке сборных Англии и Бразилии.

Англия — Бразилия 0:0

Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Магуайр, Бертранд (Янг, 80) — Гомес, Ливермор (Роуз, 90), Дайер, Лофтус-Чик (Лингард, 33) — Рашфорд (Абрахам, 75), Варди (Соланке, 74)

Бразилия: Алиссон — Д. Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело — Паулиньо, Каземиро, Р. Аугусто (Фернандиньо, 67) — Коутиньо (Виллиан, 67), Жезус (Фирмино, 77), Неймар

Предупреждения: Ливермор — Д. Алвес