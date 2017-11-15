Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини не может договориться с нынешней командой о новом контракте.

Маруан Феллаини является важным футболистом для главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, однако клуб все никак не может договориться с бельгийцем о новом соглашении, сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы пойти на риск и отпустить 29-летнего футболиста летом 2018 года свободным агентом.

Сообщается, что к Феллаини проявляют интерес такие клубы, как Бешикташ, Рома, Валенсия, Милан и Галатасарай.

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