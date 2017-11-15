Англия

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, скорее всего, сможет сыграть против Арсенала в ближайшем матче.

Ян Вертонген получил травму будучи в расположении сборной Бельгии и были опасения, что защитник Тоттенхэма не сумеет восстановиться к дерби против Арсенала.

Тем не менее, по информации Sky Sports, 30-летний футболист сумеет восстановиться к матчу против "канониров".

В текущем сезоне на счету Вертонгена 11 матчей в АПЛ, а также одна результативная передача.

Матч Арсенал — Тоттенхэм состоится в субботу, 18 ноября, в 14:30 по киевскому времени.