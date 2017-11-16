Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро сможет выйти на поле в поединке АПЛ против Лестера.

В предстоящем туре чемпионата Англии Манчестер Сити отправится в гости к Лестеру.

Как сообщает The Independent, в данном поединке сможет принять участие нападающий "горожан" Серхио Агуэро, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Напомним, что в перерыве товарищеского поединка между Аргентиной и Нигерией (2:4) Серхио упал в обморок прямо в раздевалке.

Перед тем аргентинец успел отличиться забитым мячом в первом тайме встречи.

В данный момент Агуэро тренируется наряду со всеми без каких-либо ограничений и готов сыграть против Лестера.