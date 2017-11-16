Англия

"Канониры" намерены подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллаини.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не раз называл 29-летнего бельгийского хавбека одним из ключевых игроков своей команды, однако пока Маруан не спешит продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.

Его действующее соглашение истекает уже будущим летом, и данной ситуацией намерен воспользоваться Арсенал.

Как сообщает Calciomercato, "канониры" хотят заполучить Феллаини в качестве свободного агента и уже начали работу над сделкой.

Помимо Арсенала на Маруана претендует турецкий Бешикташ.

В нынешнем сезоне Феллаини забил 3 гола в 7 матчах АПЛ.