"Канониры" намерены подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллаини.
Маруан Феллаини, Getty Images
16 ноября 2017, 09:57
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не раз называл 29-летнего бельгийского хавбека одним из ключевых игроков своей команды, однако пока Маруан не спешит продлевать контракт с Манчестер Юнайтед.
Его действующее соглашение истекает уже будущим летом, и данной ситуацией намерен воспользоваться Арсенал.
Как сообщает Calciomercato, "канониры" хотят заполучить Феллаини в качестве свободного агента и уже начали работу над сделкой.
Помимо Арсенала на Маруана претендует турецкий Бешикташ.
В нынешнем сезоне Феллаини забил 3 гола в 7 матчах АПЛ.