Англия

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен рассказал об игроке, который вдохновляет его в течение всей футбольной карьеры.

Фантастическая игра датчанина в поединке против Ирландии позволила его команде разгромить соперника со счетом 5:1 и добыть путевку на чемпионат мира.

Сам Эриксен, отметившийся в данном поединке хет-триком, признался, что в течение своей карьеры равнялся на игру легендарного форварда Арсенала Денниса Бергкампа.

"Мы много работаем над тем, чтобы правильно действовать в нужные моменты, вовремя совершать рывки и отдавать пасы в свободные зоны. Однако даже после такой работы можно многому научится у Бергкампа", — сказал Эриксен.

"Его харизма и уверенность, с которой он контролировал мяч, просто невероятны. Он всегда знал, как сыграть на приеме и где мяч должен оказаться в итоге".

"Я многому у него научился. Все это помогло мне в борьбе за место в основном составе Тоттенхэма", — подытожил Кристиан.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает Эриксена в качестве альтернативы Коутиньо.