Англия

Полузащитник Челси Виллиан считает, что его клубу стоит вернуть из аренды полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

Лофтус-Чик заставил футбольную общественность заговорить о себе после удачной игры в товарищеском матче сборной Англии против Германии.

По итогам матча 21-летний хавбек был признан лучшим игроком, после чего Рубен стал героем первых полос британских газет.

По мнению одноклубника Лофтуса-Чика – Виллиана, Челси стоит задуматься над тем, чтобы вернуть игрока в свой состав.

"Лофтус-Чик должен вернуться в Челси", — сказал Виллиан.

"Он очень силен и обладает большим мастерством. У него великое будущее", — считает бразилец.

В нынешнем сезоне Рубен выступает в аренде в Кристал Пэлас. За 7 поединков АПЛ он сумел отличиться 1 результативной передачей.