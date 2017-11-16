Англия

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо недоволен тем, что сборная Англии задействовала травмированного Фила Джонса в то время, как другие игроки отправились домой.

Джонс был заменен из-за травмы в товарищеском матче Англии и Германии в пятницу. По словам Моуриньо, Фил не сможет сыграть против Ньюкасла.

"Конечно же, у Фила Джонса были проблемы. Они уже три недели у него были. Из-за этого Фил не играл за клуб, он вышел только в экстренном порядке против Челси, то был большой матч. А потом Джонс поехал в сборную с незалеченной травмой, хотя о ней было известно", — цитирует Моуриньо The Mirror.

Перед товарищескими матчами расположение сборной Англии из-за травм покинули трое игроков Тоттенхэма – Харри Кейн, Гарри Уинкс и Деле Алли, а также Рахим Стерлинг и Фабиан Делф из Ман Сити.

"Есть клубы, у игроков которых вечно какие-то проблемы. Это может быть ноготь на пальце, маленькая простуда, ушиб мизинчика – и их отзывают из сборной. Они отдыхают. А некоторые клубы, в которых тренеры слишком наивны (указывает на себя – прим.) слишком честны и иногда им приходится за это платить".

"Посмотрим на выходных, как не будут играть те, кто не играл за сборную. Дринкуотер? Делф? Единственный, кто не сыграет, будет Фил Джонс".

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится 18 ноября, начало — в 19:30 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.