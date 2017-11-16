Англия

Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола может задержаться в клубе дольше 3 сезонов.

Контракт Гвардиолы с Ман Сити рассчитан до конца следующей кампании. По информации The Daily Mail, каталонец не против продлить соглашение. Но сейчас Пеп сконцентрирован на завоевании трофеев с "горожанами", поэтому стороны не начнут обсуждать соглашение до конца сезона.

Ман Сити лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя (МЮ) на 8 пунктов. Кроме того, "голубая луна" за 4 тура обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ.

Сообщается, что Гвардиола, который зарабатывает 15 млн фунтов в год, вполне доволен жизнью в Манчестере.

Таким образом, Пеп вполне может проработать в Ман Сити дольше всего – Барселону он возглавлял 4 сезона, а Баварию – 3.

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