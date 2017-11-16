Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку рассказал о том, как он улучшал собственную игру внутри чужой штрафной площади.

В данный момент 24-летний бельгиец является одним из наиболее грозных нападающих планеты, однако в свое время Лукаку испытывал серьезные проблемы с игрой внутри штрафной площади.

По словам форварда, бывший главный тренер Эвертона Роберто Мартинес заставлял его смотреть видеозаписи с другими нападающими, чтобы подтянуть данный компонент.

"Я значительно улучшил свое движение внутри штрафной площади соперника", — сказал Лукаку в интервью DH.

"Два года назад в Эвертоне Роберто Мартинес заставлял меня смотреть видео с моими участием, а затем показывал записи таких форвардов как Эдинсон Кавани, Чичарито и Уго Санчес".

"Вам стоит сесть и посмотреть на движение Кавани внутри чужой штрафной площади – это невероятно".

"Помимо этого, я три раза в неделю отрабатывал рывки в штрафную площадь с моими тренерами", — подытожил Ромелу.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 7 голов в 11 поединках АПЛ.

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