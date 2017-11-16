Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что у английской национальной команды есть шанс одержать победу на предстоящем мундиале.
Жозе Моуриньо, Getty Images
16 ноября 2017, 14:11
Команда Гарета Саутгейта усердно готовится к чемпионату мира-2018, на который она достаточно уверенно пробилась.
По мнению главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, у англичан подобралось отличное поколение футболистов, которое способно добыть победу на мундиале в России.
"Думаю, Англия может выиграть чемпионат мира", — сказал Жозе.
"Команда укомплектована действительно великолепными игроками. Сейчас подобралось отличное поколение футболистов разных возрастов, которые обладают разными полезными качествами".
"Они имеют хороший опыт выступлений на клубном уровне, играя в Премьер-лиге. Многие из них принимают участие и в матчах Лиги чемпионов".
"У Англии есть потенциал совершить нечто весомое", — подытожил португалец.
Ранее Моуриньо заявил, что английским командам сложнее выиграть Лигу чемпионов.