Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что у английской национальной команды есть шанс одержать победу на предстоящем мундиале.

Команда Гарета Саутгейта усердно готовится к чемпионату мира-2018, на который она достаточно уверенно пробилась.

По мнению главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, у англичан подобралось отличное поколение футболистов, которое способно добыть победу на мундиале в России.

"Думаю, Англия может выиграть чемпионат мира", — сказал Жозе.

"Команда укомплектована действительно великолепными игроками. Сейчас подобралось отличное поколение футболистов разных возрастов, которые обладают разными полезными качествами".

"Они имеют хороший опыт выступлений на клубном уровне, играя в Премьер-лиге. Многие из них принимают участие и в матчах Лиги чемпионов".

"У Англии есть потенциал совершить нечто весомое", — подытожил португалец.

Ранее Моуриньо заявил, что английским командам сложнее выиграть Лигу чемпионов.