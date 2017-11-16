Англия

Тренер Арсенала Арсен Венгер обсудит с клубом свое будущее в конце сезона.

Арсенал в прошлой кампании занял пятое место в Премьер-лиге и впервые с сезона 1998/1999 не играет в Лиге чемпионов. Несмотря на это, Арсен Венгер продлил контракт с "канонирами" на 2 года.

"В конце сезона мы сядем с руководством и обсудим ситуацию. У меня двухлетний контракт и я постараюсь доработать его до конца, но у меня есть мужество, чтобы обсудить этот вопрос. Все очень просто", — заявил Арсен beIN Sports.

В нынешнем сезоне "канониры" идут на 6-м месте в Премьер-лиге, уступая лидирующему Ман Сити 12 очков.

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