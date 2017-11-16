Англия

Защитник Тоттенхэма Тоби Альдервейрельд в нынешнем году уже не сыграет из-за травмы.

Травма подколенного сухожилия, полученная защитником Тоттенхэма Тоби Альдервейрельдом, не позволит ему играть минимум до начала следующего года.

Об этом официально сообщил тренер "шпор" Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции накануне дерби Северного Лондона против Арсенала.

Помимо поединка против "канониров", который состоится в ближайшую субботу, в 2017 году Тоттенхэму предстоит сыграть в первенстве Премьер-лиги с Вест Бромвичем, Лестером, Уотфордом, Стоком, Брайтоном, Манчестер Сити, Бернли, Саутгемптоном и Вест Хэмом, а также с Боруссией Д и АПОЭЛом в Лиге чемпионов.

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