Англия

Нападающий Брайтона Томер Хемед подписал новое соглашение с "чайками" до июня 2019 года.

Нападающий сборной Израиля Томер Хемед, перешедший в Брайтон из Альмерии в июне 2015 года, останется в команде до июня 2019-го – сообщил официальный сайт клуба Премьер-лиги.

В 97-ми матчах за "чаек" 30-летний форвард, до Альмерии выступавший в Мальорке и Маккаби из Хайфы, забил 33 мяча.

Хемед сыграл 29 матчей за национальную сборную Израиля, отметившись 15-ю голами.

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