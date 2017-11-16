Алли ведет переговоры с Жорже Мендешем

Англия

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли может стать клиентом известного агента.

Португальский агент, в списке клиентов которого числятся Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо, вскоре может начать сотрудничество с еще одним известным футболистом.

По информации Daily Mail, Мендеш уже ведет переговоры с Деле Алли и встречался с его семьей и ближайшим окружением.

В данный момент Алли сотрудничает с агентством Impact Sports Management, соглашение с которым истекает лишь следующим летом, а потому спешки в переговорах с Мендеше нет.

Отмечается, что если Алли станет клиентом Менджеша, то его трансфер в мадридский Реал станет еще более вероятным из-за хороших отношений специалиста с клубом.