Англия

Нападающий Кристал Пэлас Кристиан Бентеке восстановился после травмы колена.

Нападающий Кристал Пэлас Кристиан Бентеке травмировал колено в сентябрьском матче против Манчестер Сити и с тех пор не появлялся на поле.

На этой неделе бельгиец вернулся к тренировкам и главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон подтвердил, что он рассчитывает на Бентеке в матче против Эвертона.

Состояние полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который получил травму спины в матче за сборную Англии, будет оценено позже.

После 11 туров Кристал Пэлас набрал четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-иги, отставая от безопасного 17-го места на шесть очков.

Напомним, что "орлы" начали сезон с семи поражений без забитых голов подряд, прежде чем в восьмом туре обыграть действующего чемпиона Челси.

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