Англия

Главный тренер "канониров" прокомментировал предстоящий поединок с подопечными Почеттино.

Поединок 12-го тура английской Премьер-лиги Арсенал — Тоттенхэм состоится 18-го ноября. Начало матча запланировано на 14:30.

"Тоттенхэм — хорошая команда, но у нас есть класс, чтобы выиграть эту игру. Мы не аутсайдеры. Арсенал даст ответ на поле. Мы не боимся, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы не дать сопернику показать его сильные стороны. Это хорошая возможность показать, что мы сильные", — цитирует Венгера The Telegraph.

Напомним, нападающий Арсенала Оливье Жиру из-за травмы бедра не сыграет в матче 12-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

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