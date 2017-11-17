Англия

Защитник Ливерпуля Альберто Морено не хочет, чтобы Филиппе Коутиньо покидал команду.

Прошлым летом бразильский полузащитник был главной трансферной целью Барселоны, но Ливерпуль не стал отпускать своего лидера.

От перехода в каталонский суперклуб Коутиньо отговаривали и партнеры по команде.

"Говорил ему: "Бро, не уходи", — рассказывает Альберто Морено. — Я бы никогда не отпустил из команды Филиппе. Мы друзья и всегда будем ими. Не могу предугадать, что же будет дальше, но если бы все зависело от меня, я бы всю жизнь хотел находиться рядом с ним".

В нынешнем розыгрыше АПЛ Коутиньо принял участие в пяти матчах Ливерпуля, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Отметим, что Барселона в январе предпримет еще одну попытку приобрести Коутиньо, но уже нашла альтернативный вариант в виде Кристиана Эриксена.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.