Англия

Пабло Мари, права на которого принадлежат Манчестер Сити, ныне выступает в голландском НАК.

Испанский центральный защитник перешел в Манчестер Сити в 2016 году, но сразу же отправился в аренду — сначала в Жирону, теперь в НАК из Бреды.

Отметим, что в нидерландском клубе Мари проявляет лидерские качества и уже носит капитанскую повязку.

Сообщается, что игрок интересен сразу нескольким клубам АПЛ. Некоторыми рассматривается возможность приобретения защитника уже в январе.

За клуб из Бреды 24-летний Пабло Мари провел 9 матчей в Эредивизи, в которых отметился одним результативным ударом.