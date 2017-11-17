Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль рассказал, что хочет играть в стартовом составе.

"Как по мне, легче начинать матч в стартовом составе. Когда ты появляешься на поле во второй половине, то остальные игроки уже разогреты и полностью в игре, а ты должен в нее еще влиться. Я предпочитаю выходить в старте и показывать себя с самого начала.

Когда ты форвард и ты забиваешь, тогда ты счастлив. Несмотря на то, что я игрок замены – я часто выхожу на поле, и все у меня идет хорошо", – сказал Мартиаль.

В этом сезоне француз проводит на поле в среднем 30 минут за матч. 7 матчей из 10, которые он провел в АПЛ, Мартиаль начинал на скамейке запасных, а если выходил в страте, до финального свистка не доигрывал.

Несмотря на небольшое количество проведенного времени, Антони сумел отметиться 4 голами в АПЛ, и по одному в ЛЧ и Кубке Лиги.