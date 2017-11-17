Англия

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола признан лучшим в прошлом месяце.

Официальный сайт английской Премьер-лиги сообщает, что испанский тренер лидера чемпионата Манчестер Сити признан лучшим по итогам октября.

В прошлом месяце Ман Сити сумело одержать три победы в трех матчах: против Стока (7:2), Бернли (3:0) и ВБА (3:2).

Напомним, что Гвардиола получил эту же награду и в сентябре. В августе лучшим был тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер.

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