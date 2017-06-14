U-21

Комментатор каналов Футбол1/Футбол2 Кирилл Круторогов рассказывает о приближающемся чемпионате Европы среди молодежных сборных (U-21) — эксклюзивно для Football.ua.

С 16 по 30 июня в Польше пройдет Евро-2017 (U-21). Поляки примут 21-й чемпионат Европы этой возрастной категории. Впервые за 17 лет в турнире участвует не восемь сборных, разделенных изначально на две группы, а двенадцать, стартующих в трех группах. Теперь для выхода в полуфинал недостаточно занять второе место в своем квартете. В плей-офф выходят трое победителей групп и лучшая команд из трех, которые финишируют вторыми.

Группа А

Польша. Хозяева турнира традиционно получили прямую путевку на Евро, пропустив изнурительный и напряженный этап квалификации. С 1994 года они ни разу не пробивались на молодежный ЧЕ. Тем не менее, букмекеры именно их считают «темной лошадкой», и в списке претендентов на победу в турнире они занимают первое место после главных фаворитов – Германии, Испании, Португалии и Англии.

В товарищеских матчах «белые орлы» выглядели уверенно. В конце прошлого года даже обыграли немецкую молодежку. Но два последних «товарняка» – в марте – проиграли с одинаковым счетом (1:2) итальянцам и чехам. Это организованная команда, которая играет осторожно, делая ставку на оборону, потому большинство матчей с их участием получаются не слишком результативными. В основном, если команда Марцина Дорна не пропускает, то добывает победу.

Главные звезды «красно-белых» – Кароль Линетты и Бартош Капустка. Оба минувшим летом участвовали во взрослом Евро-2016, после чего оказались в ТОП-чемпионатах. 22-летний опорник Линетты перешел из Леха в Сампдорию, где быстро адаптировался и провел большинство матчей Серии А в основе, а также успел стать основным в главной сборной. Атакующий хав Капустка из Краковии угодил в Лестер. Но у него возникли проблемы с адаптацией, из-за чего за весь сезон он провел лишь три матча Кубка и получал игровую практику в составе дубля «лисиц». Кроме них, у Марцина Дорна есть еще два футболиста, вызывавшихся Адамом Навалкой в «Кадру» – Мариуш Степинский (Нант) и Павел Давидович (Бохум).

Прогноз: максимум – второе место в группе. Но не лучшее второе место среди всех квартетов, а значит – невыход в плей-офф.

Словакия. Лишь раз в истории независимой страны принимали участие в молодежном Евро – 17 лет назад, заняв четвертое место на турнире. В этот раз блестяще прошли квалификацию, оставив за своей спиной голландцев, турок, белорусов и киприотов, дома обыграв каждого из них. Причем, в отборе они стартовали с минимального поражения от сборной Беларуси (0:1), но набрали ход, выиграли шесть последующих матчей и в итоге опередили ближайших преследователей – голландцев – на пять очков. Играют, преимущественно, результативно, забивая по 2-3 гола за игру.

Больших звезд у Павела Гапала нет, хотя одиннадцать его подопечных уже вызывались в первую сборную Словакии. А, к примеру, центрбек Милан Шкриниар в завершившемся сезоне провел от звонка до звонка 34 матча Серии А в составе Сампдории. Действительно зрелый футбол демонстрирует форвард Адам Зреляк. Выступая за Ружомберок, Слован из Братиславы, чешский Яблонец и молодежку парень стабильно забивает голы. В четырех матчах отбора на Евро выстрелил пять раз. Получив шанс в товарищеском матче за первую сборную против Грузии, также отметился голом.

Прогноз: борьба с Польшей за второе место в квартете и не выход в полуфинал.

Швеция. Действующие чемпионы молодежного Евро приедут в Польшу с новыми футболистами, но тем же тренером – Хаканом Эриксоном. Также из предыдущего состава остались полузащитники Кристоффер Олссон и Симон Тибблинг. С нынешней квалификацией шведы справились без единого поражения, опередив испанцев и хорватов. Команда из разряда, которая играет и дает играть сопернику.

Сказать по правде, два года назад шведская молодежка по именам выглядела значительно сильнее. Там были защитники Милошевич, Августинсон и Линделеф, хавбеки Хильемарк и Левицки, а также форвард Гвидетти. Сейчас с харизматичными лидерами дела обстоят хуже. Хотя аж двенадцать из действующих игроков молодежной сборной уже пробовались в главной. Но абсолютное большинство из них выступают на внутренней арене, «издалека» есть разве что представители чемпионатов Голландии, Бельгии и Швейцарии. Присмотреться стоит к нападающему Карлосу Страндбергу, который принадлежит Брюгге.

Прогноз: не стоит ожидать от них повторения сенсации двухгодичной давности. Максимум – 3е место в группе.

Англия. С 2007 года – стабильные участники ЧЕ U-21, но после поражений в полуфинале и финале в трех последних не смогли даже выйти из группы. В квалифайне не имели проблем с норвежцами, швейцарцами, казахами и боснийцами – ни разу не уступили, пропустили всего три мяча (лучший показатель отбора наравне с итальянцами и датчанами), забив двадцать и действуя, в целом, весьма прагматично.

Каких-то грандиозных звезд здесь нет, но большинство ребят действительно очень перспективны, и вполне могут обрести такой статус. Две третьих – выступают в командах АПЛ, некоторые из них уже дебютировали в ЛЧ, а Чемберс, Уорд-Проуз и Натан Редмонд – в первой сборной Англии. Последний – год назад перебрался из Норвича в Саутгемптон за 13,5 млн.евро и забил семь голов за сезон, очень результативен он и в составе молодежки. Интересно также будет понаблюдать за Чилвеллом и Греем из Лестера.

Прогноз: обязаны выходить в плей-офф напрямую, но многообещающего прогноза не получается из-за провалов молодых англичан на трех предыдущих ЧЕ.

Группа В

Македония. Одна из главных сенсаций квалификации впервые в истории примет участие в молодежном Евро. Команда Благоя Милевского опередила в группе не только нашу молодежку, но и французов с исландцами. При этом они забили всего лишь тринадцать голов (худший показатель среди пробившихся в финальную часть). Их главный козырь – сумасшедшая самоотдача и борьба до финального свистка. Но в рейтинге букмекеров они – последние по шансам на триумф.

Громкие имена, как и индивидуально сильные исполнители отсутствуют. В основном, македонские сборники выступают на внутренней арене, есть представители сербского, венгерского, словацкого и словенского чемпионатов. А полузащитник Давид Бабунски воспитывался в барселонской Ла Масии, после чего немного поиграл за Црвену Звезду и внезапно оказался в Японии, где представляет Йокогаму Маринос. Он в паре с вингером Кире Маркоски из Работничков – самые результативные игроки этой команды.

Прогноз: последнее место в группе.

Португалия. В финале два года назад они уступили шведам в серии пенальти, а отбор в Польшу преодолели на сумасшедших оборотах. Дома не пропустили ни гола, трижды победили 4:0, еще по разу – 6:1 и 7:1. Суммарно забили 34 гола (на один меньше, чем самая результативная команда квалификации – сборная Германии). По мнению букмекеров, Португалия – третий претендент на трофей после немцев и испанцев. А матчи с их участием обещают быть фееричными.

Как и на предыдущем форуме, команду тренирует Руй Жорже. С собой он привез аж семерых футболистов, участвовавших в ЧЕ-2015. Среди них – Ренату Саншеш, который между двумя молодежными Евро стал чемпионом Европы в составе взрослой сборной Португалии. Саншеш – третий по стоимости (30 млн.) игрок текущего турнира по оценке Transfermarkt. А по факту – минувшим летом Бавария выложила за него на 5 млн. больше. Другое дело, что в Мюнхене он сходу не стал значимой фигурой и, возможно, в ближайшее время снова сменит команду. Похожая история и с другим экс-полузащитником Бенфики Гонсалу Гуэдешем. Зимой его купил ПСЖ за 25 млн., но эти полгода в Париже он вряд ли может занести себе в актив. Тем не менее, звезд здесь хватает и без них. Это и желанный многими грандами правый бек Валенсии Жоау Канселу, способный закрыть любую позицию на фланге. И новичок Вильярреала Рубен Семеду, за которого «желтая субмарина» заплатила Спортингу 15 миллионов. И Рубен Невеш из Порту, и Рикарду Орта, результативно выступавший за Брагу по аренде из Малаги.

Прогноз: реальный претендент на победу в турнире.

Сербия. После распада Югославии сербы в шестой раз примут участие в молодежном Евро. За это время они проиграли два финала, один раз останавливались в полуфинале и дважды не смогли преодолеть групповой этап. В квалификации команда, которой руководит бывший полузащитник донецкого Шахтера Ненад Лалатович, заняла второе место в своей группе, набрав на одно очко меньше итальянцев. При этом сербы феерили, забив 27 голов в десяти матчах (итальянцы – 17), а встречи с прямым конкурентом получились ничейными (дважды по 1:1). В раунде плей-офф они обыграли сборную Норвегии (2:0), в ответке уступили (0:1), но вышли в финальную стадию.

На Евро отправились сразу девять футболистов первой сборной. А главным бриллиантом «юных орлов» считается правый вингер Андрия Живкович, который прошлым летом сменил Партизан на Бенфику и в 24 матчах всех турниров выдал 11 ассистов. Вместе с ним покинул Белград и опорник Саша Лукич, отправившись в Торино, где пока что не стал основным. 191-сантиметровый гренадер Груич принадлежит Ливерпулю и даже выходил на поле в пяти матчах АПЛ. Неманья Максимович выступал в Казахстане за Астану в групповом раунде ЛЧ, но со следующего сезона будет играть за Валенсию. А Уроша Джюрджевича называют сербским Марадоной. Он забил девять голов в квалификации и поделил второе место в списке лучших бомбардиров с австрийцем Грегоритшем. Зато в чемпионате Сербии забил за Партизан 24 гола и с партнером по команде Леонардо разделил уже первое место.

Прогноз: сербы имеют боевой коллектив, способный удивить, хотя номинально в их группе есть более сильные команды. Потому на плей-офф они вряд ли претендуют. Но кровь соперникам точно попьют.

Испания. Четырехкратные чемпионы ЧЕ U-21, участвовавшие во всех розыгрышах турнира в его истории. Два года назад это же поколение испанцев становилось чемпионами Европы в возрастной категории U-19. Шестеро парней из той команды приехали бороться за золото и в Польшу. Интересно, что, несмотря на мощнейший состав, в нынешней квалификации испанцы уступили шведам первое место группы, набрав на одно очко меньше. А в плей-офф не смогли обыграть сборную Австрии и пробились на Евро только благодаря выездному голу (0:0 дома, 1:1 – в гостях). Тем не менее, по мнению букмекеров это второй претендент на победу в турнире.

Нынешняя «ла рохита» – команда звезд, но команда-звезда ли? В Польшу энтренадор Альберт Селадес везет, по сути, уже взрослых футболистов, имеющих отличный опыт на всех фронтах. Среди них нет ни одного представителя дубля, только – футболисты из ТОП-чемпионатов, где они, в основном, на первых ролях. Сауль Ньигес из мадридского Атлетико играл в финале ЛЧ и является самым дорогим участником этого Евро (по версии Transfermarkt его цена – 40 млн.), а Марко Асенсио совсем недавно стал победителем ЛЧ. Кроме того, это самая дорогая сборная на ЧЕ (суммарная стоимость футболистов команды – 283,5 млн.). Девять ее представителей – в ТОП-20 по своей потенциальной цене.

Также стоит отметить, что многие футболисты испанской молодежки в завершившемся сезоне демонстрировали впечатляющую игру – голкипер Кепа Аррисабалага из Атлетика начал вызываться и в «фурию роху». Хони Кастро, Йерай Альварес, Маркос Льоренте, Иньяки Вильямс и Сандро – громко заявили о себе в своих командах и пребывают на прицеле скаутов ТОП-клубов. Жерар Деулофеу снова на слуху, а Денис Суарес, пусть и не лучшим образом, но год провел в Барселоне. Правда, за три дня до старта турнира стало известно, что Йерай Альварес вынужден пропустить ЧЕ. Недавно он победил рак, восстановился и вернулся на поле, но болезнь вновь дала о себе знать и ему предстоит заново пройти курс химиотерапии.

Прогноз: по составу – это минимум финалист ЧЕ. Но неубедительная игра в квалификации настораживает. Помешать испанцам прийти к успеху могут только они сами.

Группа С

Германия. Немцы не являются постоянными участниками этого турнира. За всю его историю они пробивались на ЧЕ U-21 одиннадцать раз. В 2009-м – становились чемпионами. А на прошлом форуме, выбив нашу молодежку в плей-офф квалификации, заняли второе место в группе, после чего в полуфинале были уничтожены португальцами (0:5). Зато в этот раз путевку в Польшу сборная Германии добыла крайне непринужденно – десять побед из десяти и лучший показатель результативности – 35 голов (по 3,5 за игру!).

Звезд в этой команде достаточно. Арнольд успел провести более 120 матчей в Бундеслиге за Вольфсбург. Макс Майер может похвастаться подобной статистикой в Шальке. И эти парни еще выступают в МОЛОДЕЖНОЙ сборной! Оба они, а также Та и Гнабри вызываются Йоахимом Левом и в Бундестим. Джонатан Та даже ездил на Евро-2016. А Гнабри перед вояжем в Польшу за 10 млн.евро перешел из Вердера в Баварию. За Мухамедом Даудом из гладбахской Боруссии следят ТОП-клубы. Правда, не самая убедительная позиция у нынешней немецкой молодежки – вратарская. Если два года назад за место в основе конкурировали Марк-Андре тер-Штеген и Бернд Лено, то сейчас Марвин Швабе (из Динамо Дрезден), Юлиан Поллерсбек (Кайзерслаутерн) и грек по происхождению Влаходимос Одиссеас (Панатинайкос).

Прогноз: букмекеры считают немцев главными фаворитами турнира. В полуфинал они точно должны пройти. А вот дальше…

Чехия. Победители турнира в Швейцарии 15-летней давности с Петром Чехом в основе. В этот раз пробились без каких-либо заминок, опередив в отборочном раунде бельгийцев на пять очков.

Главная звезда чешской молодежки – нападающий Патрик Шик. В квалификации он забил 10 голов (из 29 его команды) и стал лучшим бомбардиром отбора. Год назад он за 4 млн.евро перешел из пражской Спарты в Сампдорию и на уровне ТОП-чемпионата отнюдь не затерялся. В 32 матчах Серии А на его счету 11 голов и 5 ассистов, а Transfermarkt оценивает Патрика в 15 млн. Также можно отметить еще одного «итальянца» Якуба Янкто. Центрхав три года назад оказался в юношеском составе Удинезе, прошлый сезон провел в аренде в Асколи, а уже в нынешнем отыграл 29 матчей в Серии А за фриульцев, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Они оба, а также Соучек и Барак вызываются в главную сборную Чехии.

Прогноз: букмекеры оценивают шансы этой сборной на успех в турнире ниже, чем поляков, шведов, датчан и сербов. Хотя они выглядят вполне конкурентоспособной командой. Если не поборются за выход из группы, то на перспективы других представителей квартире вполне могут повлиять через отбор очков в очных встречах.

Дания. Два года назад они вышли в полуфинал, где уступили шведам (1:4). Это было их пределом, как и в 1992-м году. В нынешней квалификации силой жребия угодили в достаточно проходную группу с Болгарией, Румынией, Уэльсом, Люксембургом и Арменией, где заняли первое место, пройдя путь без единого поражения и пропустив лишь три гола (лучший показатель отбора наряду с итальянцами и англичанами).

Главная звездочка датчан – нападающий Нордшелланда – Маркус Ингвартсен. В отборе забил 8 голов, поделив четвертое место в списке бомбардиров с испанцем Деулофеу. В чемпионате Дании провел 36 матчей, в которых поразил ворота соперников 23 раза и выполнил 4 ассиста. Правда, в главную сборную Маркус еще не вызывался. Да и вообще у датчан такая ситуация, что в главной команде страны есть немало футболистов, подходящих по возрасту для участия, но на них в молодежке уже давно не рассчитывают.

Прогноз: как и чехи – способны подложить свинью фаворитам, поучаствовав в борьбе за выход из группы, но не для себя.

Италия. Не смогли пробиться только на два молодежных Евро – в 1998 и 2011, зато пять раз становились победителями турнира (рекорд) и еще дважды уступали в финале. Нынешние «адзуррини» играют в традиционном для итальянского футбола осторожном стиле. В отборочном цикле они пропустили всего три мяча (лучший показатель вместе с датчанами и англичанами), но при этом и забили всего 17 (второй худший показатель после Македонии среди команд, прошедших на ЧЕ).

В этой команде чуть ли не все поголовно – звезды. Начиная с тренера – Луиджи Ди Бьяджи – хорошо известен по выступлениям за Рому, Интер и сборную Италии. По оценкам Transfermarkt, шестеро итальянцев входят в ТОП-20 игроков турнира по своей цене. Бернардески занимает второе место (35 млн.), Берарди и Доннарумма (по 25 млн.) – делят четвертое. В целом, это вторая команда (после Испании) по суммарной стоимости (214,7 млн.). Все вызванные на Евро выступают исключительно в пределах Италии и только двое представляют Серию Б. Зато пятеро – вызываются и в состав «скуадра адзурра».

борьба за золото, минимум – финал турнира.